Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 11.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 11 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 декабря.

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DeepState

Украинские военные продолжают отбивать врага с оккупированных территорий. Российские оккупанты имеют частичный успех возле Первомайского и в Марьинке.

"Противник продвигается западнее Бахмута, возле Хромового и Богдановки", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 45 боевых столкновений с российскими силами в районе:

Синьковки Харьковской области

Новоселовского Луганской области,

Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области,

к югу от Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области

к западу от Работиного Запорожской области.

"На Авдеевском направлении российская армия обстреляла Новобахмутовку, Степное, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области", — говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, западнее города Донецка, в приграничном районе Донецкой и Запорожской области, а также на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

"Российская власть продолжает долгосрочные усилия по идеологической обработке украинских студентов в оккупированной Украине, направляя финансирование в учебные заведения оккупированной Украины ", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 11 декабря 2023 года, еще не был опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 10 декабря.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Военный Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Напомним, оперативная ситуация на восточном направлении украинского фронта остается сложной. Враг продолжает свое наступление на передовой.