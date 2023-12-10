Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ситуація складна — Сирський розповів, де наступають росіяни arrow

Ситуація складна — Сирський розповів, де наступають росіяни

10 грудня 2023 15:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ситуація складна — Сирський розповів, де наступають росіяни
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: телеграм-канал Сирського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Оперативна ситуація на східному напрямку українського фронту залишається складною. Ворог продовжує свій наступ на передовій.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Ситуація на східному напрямку фронту

За словами Сирського, ситуація на сході України залишається складною. Російські війська продовжують наступати на всій території фронту. Зазначається, що командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з командирами на Східному напрямку і вони детально проаналізували ситуацію на передовій. Вони обговорили план майбутніх дій ЗСУ.

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", — зазначив Сирський.

Повідомлення про ситуацію на фронті
Повідомлення про ситуацію на фронті. Фото: скриншот допису Сирського

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з українським лідером Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим і командою побував у передовому командному пункті захисників Купʼянська. Вони заслухали доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського.

Додамо, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського у свавіллі працівників ТЦК та СП. На її думку, вони не можуть впоратися зі своїми підлеглими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

Актуальне по темі