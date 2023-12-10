Ситуація складна — Сирський розповів, де наступають росіяни

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: телеграм-канал Сирського

Оперативна ситуація на східному напрямку українського фронту залишається складною. Ворог продовжує свій наступ на передовій.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Ситуація на східному напрямку фронту

За словами Сирського, ситуація на сході України залишається складною. Російські війська продовжують наступати на всій території фронту. Зазначається, що командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з командирами на Східному напрямку і вони детально проаналізували ситуацію на передовій. Вони обговорили план майбутніх дій ЗСУ.

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", — зазначив Сирський.

Повідомлення про ситуацію на фронті. Фото: скриншот допису Сирського

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з українським лідером Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим і командою побував у передовому командному пункті захисників Купʼянська. Вони заслухали доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського.

Додамо, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського у свавіллі працівників ТЦК та СП. На її думку, вони не можуть впоратися зі своїми підлеглими.