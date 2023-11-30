Зеленський та Єрмак відвідали командний пункт захисників Купʼянська

Президент України Володимир Зеленський, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з українським лідером Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим і командою побував у передовому командному пункті захисників Купʼянська. Вони заслухали доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами Єрмака, було уточнено план подальших дій військових з'єднань, зокрема щодо оборони лінії Купʼянськ — Лиман.

"Крім того, було заслухано інформацію від командира тактичної групи "Купʼянськ" Олександра Луценка та командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна", — розповів він.

До того ж було обговорено потреби оборонців:

засоби РЕБ;

дрони;

захист від ворожих БпЛА;

облаштування фортифікаційних укріплень.

Зеленський вручив нагороди п’ятьом військовим та передав 18 нагород для вручення за місцем служби.

"Зокрема, Володимир Зеленський нагородив відзнакою Президента "Хрест бойових заслуг" полковника Олександра Бакуліна, полковника Павла Палісу та майора Андрія Мацькала", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують наступальні операції в Херсонській області. Він висловив їм свою вдячність.