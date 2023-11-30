Зеленський пояснив, чому звільнити Крим простіше, ніж Донбас

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із миколаївськими студентами. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.

Про це Зеленський повідомив на зустрічі із миколаївськими студентами.

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За словами гаранта, відновлення контролю над Кримом може виявитись простішим завданням, оскільки там не відбувалися бойові дії. На відміну від цього, деокупація Донбасу є складнішим завданням через тривалий період присутності російських сил, мілітаризації регіону та наявності сепаратистських настроїв.

Зеленський підкреслив, що реінтеграція Донбасу буде утруднена через десятирічний вплив Росії й сепаратизму, що глибоко укорінився в регіоні.

Також Зеленський заявив, що повернення територій може статися швидше за реінтеграцію населення. Він пояснив, що жителі Донбасу прожили під російським впливом десять років, що значно ускладнює процес їхнього повернення до українського способу життя.

"Мені партнери колись говорили: вам майже неможливо буде повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть — буде дуже складно", — сказав він.

Нагадаємо, раніше в ГУР прокоментували нещодавно опубліковане відео з Кримським мостом. Розвідники кажуть: це сигнал усім українцям та кримським татарам, які чекають на повернення законної влади на півострів, без натяків.

Водночас російські партизани руху "АТЕШ" проникли до лав військової поліції ЗС РФ у Джанкої. Через це росармійці та силовики посилили патрулювання міста.