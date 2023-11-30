Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский объяснил, почему освободить Крым проще, чем Донбасс arrow

Зеленский объяснил, почему освободить Крым проще, чем Донбасс

30 ноября 2023 15:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский объяснил, почему освободить Крым проще, чем Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с николаевскими студентами. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, в то время как долгосрочное присутствие российского влияния в Донбассе делает его освобождение более сложным.

Об этом Зеленский сообщил на встрече с николаевскими студентами.

Читайте также:

Зеленский про освобождение Крыма и Донбасса

По словам гаранта, восстановление контроля над Крымом может оказаться более простым заданием, поскольку там не происходили боевые действия. В отличие от этого, деоккупация Донбасса представляет собой более сложную задачу из-за длительного периода присутствия российских сил, милитаризации региона и наличия сепаратистских настроений. 

Зеленский подчеркнул, что реинтеграция Донбасса будет затруднена из-за десятилетнего влияния России и глубоко укоренившегося сепаратизма в регионе.

Также Зеленский заявил, что возвращение территорий может произойти быстрее, чем реинтеграция населения. Он объяснил, что жители Донбасса прожили под российским влиянием десять лет, что значительно усложняет процесс их возвращения к украинскому образу жизни. 

"Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно", — сказал он.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

В то же время российские партизаны движения "АТЕШ" проникли в ряды военной полиции ВС РФ в Джанкое. Из-за этого росармейцы и силовики усилили патрулирование города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме