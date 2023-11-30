Зеленский объяснил, почему освободить Крым проще, чем Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с николаевскими студентами. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, в то время как долгосрочное присутствие российского влияния в Донбассе делает его освобождение более сложным.

Об этом Зеленский сообщил на встрече с николаевскими студентами.

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По словам гаранта, восстановление контроля над Крымом может оказаться более простым заданием, поскольку там не происходили боевые действия. В отличие от этого, деоккупация Донбасса представляет собой более сложную задачу из-за длительного периода присутствия российских сил, милитаризации региона и наличия сепаратистских настроений.

Зеленский подчеркнул, что реинтеграция Донбасса будет затруднена из-за десятилетнего влияния России и глубоко укоренившегося сепаратизма в регионе.

Также Зеленский заявил, что возвращение территорий может произойти быстрее, чем реинтеграция населения. Он объяснил, что жители Донбасса прожили под российским влиянием десять лет, что значительно усложняет процесс их возвращения к украинскому образу жизни.

"Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно", — сказал он.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

В то же время российские партизаны движения "АТЕШ" проникли в ряды военной полиции ВС РФ в Джанкое. Из-за этого росармейцы и силовики усилили патрулирование города.