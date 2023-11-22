Ми вже тут — в ГУР прокоментували загадкове відео з Кримським мостом

Кримський міст. Скриншот з відео ГУР

В ГУР прокоментували нещодавно опубліковане відео з Кримським мостом. Розвідники кажуть: це сигнал всім українцям та кримським татарам, які чекають на повернення законної влади на півострів без жодних натяків.

Про це повідомляє NV з посиланням на речника ГУР Андрія Юсова.

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"Власне, в даній ситуації ми ні на що не натякаємо, ми говоримо прямим текстом, що Крим — це Україна", — сказав він.

Юсов зауважив, що Кримський міст — незаконна конструкція, яка цілком може використовуватись для військових маневрів. Тому він мусить бути демонтований.

"Безумовно, це сигнал і в тому числі українцям, громадянам України, кримським татарам, які чекають повернення законної української влади до Криму, і це сигнал тому, що така боротьба триває, і результат обов’язково буде, власне, ми вже там", — каже спікер.

Спецсили військової розвідки вже у Криму, додає Юсов. Вони працюють не лише на небі, на воді, на безпечній відстані для ураження ЗС РФ, але й безпосередньо на самому півострові, у співпраці з російськими партизанами АТЕШ.

Він підкреслив, що в Криму продовжують проводити спецоперації Головне управління розвідки та його спецпідрозділи. Вони проводять системну роботу з ліквідації росармійців та силовиків, а також послаблюють воєнний потенціал ЗС РФ. Не менш важлива і візуальна присутність, яку "ворог не може контролювати, не може не помічати, і не може удавати, що її не існує".

Нагадаємо, що у ГУР показали загадкове відео із Кримським мостом зі словами "Далі буде". Ще не так давно безпілотники атакували військовий аеродром "Бельбек" на північ від Севастополя. Було знищено декілька винищувачів-перехоплювачів МіГ-31.