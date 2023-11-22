Мы уже здесь — в ГУР прокомментировали загадочное видео с Крымским мостом

Крымский мост. Скриншот с видео ГУР

В ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

Об этом сообщает NV со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова.

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Крым — это Украина

"Собственно, в данной ситуации мы ни на что не намекаем, мы говорим прямым текстом, что Крым — это Украина", — сказал он.

Юсов отметил, что Крымский мост — незаконная конструкция, которая вполне может использоваться для военных маневров. Поэтому он должен быть демонтирован.

"Безусловно, это сигнал и в том числе украинцам, гражданам Украины, крымским татарам, ожидающим возвращения законной украинской власти в Крым, и это сигнал потому, что такая борьба продолжается, и результат обязательно будет, собственно, мы уже там", — говорит спикер.

Спецназ военной разведки уже в Крыму, добавляет Юсов. Они работают не только на небе, на воде, на безопасном расстоянии для поражения ВС РФ, но и непосредственно на полуострове, сотрудничая с российскими партизанами АТЕШ.

Он подчеркнул, что в Крыму продолжают проводить спецоперации Главное управление разведки и его спецподразделения. Они проводят системную работу по ликвидации росармейцев и силовиков, а также ослабляют военный потенциал ВС РФ. Не менее важно и визуальное присутствие, которое "враг не может контролировать, не может не замечать, и не может притворяться, что его не существует".

Напомним, что в ГУР показали загадочное видео с Крымским мостом со словами "Продолжение следует". Еще недавно беспилотники атаковали военный аэродром "Бельбек" к северу от Севастополя. Были уничтожены несколько истребителей-перехватчиков МиГ-31.