Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мы уже здесь — в ГУР прокомментировали загадочное видео с Крымским мостом arrow

Мы уже здесь — в ГУР прокомментировали загадочное видео с Крымским мостом

22 ноября 2023 17:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мы уже здесь — в ГУР прокомментировали загадочное видео с Крымским мостом
Крымский мост. Скриншот с видео ГУР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

Об этом сообщает NV со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова.

Читайте также:

Крым — это Украина

"Собственно, в данной ситуации мы ни на что не намекаем, мы говорим прямым текстом, что Крым — это Украина", — сказал он.

Юсов отметил, что Крымский мост — незаконная конструкция, которая вполне может использоваться для военных маневров. Поэтому он должен быть демонтирован.

"Безусловно, это сигнал и в том числе украинцам, гражданам Украины, крымским татарам, ожидающим возвращения законной украинской власти в Крым, и это сигнал потому, что такая борьба продолжается, и результат обязательно будет, собственно, мы уже там", — говорит спикер.

Спецназ военной разведки уже в Крыму, добавляет Юсов. Они работают не только на небе, на воде, на безопасном расстоянии для поражения ВС РФ, но и непосредственно на полуострове, сотрудничая с российскими партизанами АТЕШ.

Он подчеркнул, что в Крыму продолжают проводить спецоперации Главное управление разведки и его спецподразделения. Они проводят системную работу по ликвидации росармейцев и силовиков, а также ослабляют военный потенциал ВС РФ. Не менее важно и визуальное присутствие, которое "враг не может контролировать, не может не замечать, и не может притворяться, что его не существует".

Напомним, что в ГУР показали загадочное видео с Крымским мостом со словами "Продолжение следует". Еще недавно беспилотники атаковали военный аэродром "Бельбек" к северу от Севастополя. Были уничтожены несколько истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме