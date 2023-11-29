Зеленський зустрівся з військовими, які проводять наступ у Херсонській області

Президент України Володимир Зеленський та український військовий. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують наступальні операції в Херсонській області. Він висловив їм свою вдячність.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з військовими

"Для мене особлива честь зустрітися з воїнами, які виконують наступальні операції на Херсонщині. Пишаємося ними всіма, віримо в їхню силу",— наголосив глава держави.

Зеленський подякував військовим за те, що вони відстоюють суверенітет України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебував з робочим візитом у Херсоні. Глава держави прийняв доповідь про будівництво укриттів у місті.

Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів про програму патронату Данії над Миколаївською областю. Він зазначив, що вона стала прикладом успіху, якого можна досягти через єднання різних народів.

Додамо, під час робочого візиту до Одеської області президент України відвідав обласний центр допомоги переселенцям. Володимир Зеленський поспілкувався з людьми зі східних та південних регіонів країни, які через війну були вимушені покинути свої будинки.