Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський зустрівся з військовими, які проводять наступ у Херсонській області arrow

Зеленський зустрівся з військовими, які проводять наступ у Херсонській області

29 листопада 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський зустрівся з військовими, які проводять наступ у Херсонській області
Президент України Володимир Зеленський та український військовий. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують наступальні операції в Херсонській області. Він висловив їм свою вдячність.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з військовими

"Для мене особлива честь зустрітися з воїнами, які виконують наступальні операції на Херсонщині. Пишаємося ними всіма, віримо в їхню силу",— наголосив глава держави.

Зеленський подякував військовим за те, що вони відстоюють суверенітет України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебував з робочим візитом у Херсоні. Глава держави прийняв доповідь про будівництво укриттів у місті.

Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів про програму патронату Данії над Миколаївською областю. Він зазначив, що вона стала прикладом успіху, якого можна досягти через єднання різних народів.

Додамо, під час робочого візиту до Одеської області президент України відвідав обласний центр допомоги переселенцям. Володимир Зеленський поспілкувався з людьми зі східних та південних регіонів країни, які через війну були вимушені покинути свої будинки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі