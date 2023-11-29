Зеленский встретился с военными, которые проводят наступление в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский военный. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными, которые выполняют наступательные операции в Херсонской области. Он выразил им свою благодарность.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с военными

"Для меня особая честь встретиться с воинами, которые выполняют наступательные операции в Херсонской области. Гордимся ими всеми, верим в их силу", — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил военных за то, что они отстаивают суверенитет Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находился с рабочим визитом в Херсоне. Глава государства принял доклад о строительстве укрытий в городе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал о программе патроната Дании над Николаевской областью. Он отметил, что она стала примером успеха, которого можно добиться через единение разных народов.

Добавим, во время рабочего визита в Одесскую область президент Украины посетил областной центр помощи переселенцам. Владимир Зеленский пообщался с людьми из восточных и южных регионов страны, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.