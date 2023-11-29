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Зеленський проінспектував укриття в Херсоні — відео

29 листопада 2023 19:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський проінспектував укриття в Херсоні — відео
Володимир Зеленський під час візиту до Херсона. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебував з робочим візитом у Херсоні. Голова держави прийняв доповідь про будівництво укриттів у місті.

Відео інспекції одного з укриттів президент показав у Telegram.

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Разом з президентом укриття перевіряли голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, прессекретар Сергій Нікіфоров та низка інших посадовців.

"Херсон. Доповідь щодо будівництва укриттів. Змістовно. Дякую всім, хто докладає зусиль для захисту людей!", — написав президент. 

Доповідав президенту голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розповів про програму патронату Данії над Миколаївською областю. Він зазначив, що вона стала прикладом успіху, якого можна досягти через єднання різних народів. Ще раніше голова держави відвідав Одеський обласний центр допомоги переселенцям. 

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