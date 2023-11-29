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Зеленский проинспектировал укрытия в Херсоне — видео

29 ноября 2023 19:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский проинспектировал укрытия в Херсоне — видео
Владимир Зеленский во время визита в Херсон. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня побывал с рабочим визитом в Херсоне. Глава государства принял доклад о строительстве укрытий в городе.

Видео инспекции одного из укрытий президент показал в Telegram.

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Вместе с президентом укрытия проверяли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, пресс-секретарь Сергей Никифоров и ряд других должностных лиц.

"Херсон. Доклад о строительстве укрытий. Содержимое. Спасибо всем, кто прилагает усилия для защиты людей!", — написал президент.

Докладывал президенту глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о программе патроната Дании над Николаевской областью. Он отметил, что она стала примером успеха, которого можно добиться через единение разных народов. Еще раньше глава государства посетил Одесский областной центр помощи переселенцам.

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