Зеленский проинспектировал укрытия в Херсоне — видео
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня побывал с рабочим визитом в Херсоне. Глава государства принял доклад о строительстве укрытий в городе.
Видео инспекции одного из укрытий президент показал в Telegram.
Зеленский прибыл в Херсон
Вместе с президентом укрытия проверяли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, пресс-секретарь Сергей Никифоров и ряд других должностных лиц.
"Херсон. Доклад о строительстве укрытий. Содержимое. Спасибо всем, кто прилагает усилия для защиты людей!", — написал президент.
Докладывал президенту глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о программе патроната Дании над Николаевской областью. Он отметил, что она стала примером успеха, которого можно добиться через единение разных народов. Еще раньше глава государства посетил Одесский областной центр помощи переселенцам.
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