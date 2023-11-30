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Зеленский и Ермак посетили командный пункт защитников Купянска

30 ноября 2023 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский и Ермак посетили командный пункт защитников Купянска
Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и командой побывал в передовом командном пункте защитников Купянска. Они заслушали доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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Командный пункт защитников Купянска

По словам Ермака, был уточнен план дальнейших действий военных соединений, в частности, по обороне линии Купянск — Лиман.

"Кроме того, была заслушана информация от командира тактической группы "Купянск" Александра Луценко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина", — рассказал он.

К тому же, были обсуждены потребности защитников:

  • средства РЭБ;
  • дроны;
  • защита от вражеских БпЛА;
  • устройство фортификационных укреплений.

Зеленский вручил награды пяти военным и передал 18 наград для вручения по месту службы.

"В частности, Владимир Зеленский наградил знаком отличия Президента "Крест боевых заслуг" полковника Александра Бакулина, полковника Павла Палису и майора Андрея Мацькала", — добавил Ермак.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, тогда как долгосрочное присутствие российского влияния на Донбассе делает его освобождение более сложным.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с военными, выполняющими наступательные операции в Херсонской области. Он выразил им свою благодарность.

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