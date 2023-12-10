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Ситуация сложная — Сырский рассказал, где наступают россияне

10 декабря 2023 15:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ситуация сложная — Сырский рассказал, где наступают россияне
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: телеграмм-канал Сырского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Оперативная ситуация на восточном направлении украинского фронта остается сложной. Враг продолжает свое наступление на передовой.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Ситуация на восточном направлении фронта

По словам Сырского, ситуация на востоке Украины остается сложной. Российские войска продолжают наступать на всей территории фронта. Отмечается, что командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с командирами на Восточном направлении и они детально проанализировали ситуацию на передовой. Они обсудили план будущих действий ВСУ.

"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов", — отметил Сырский.

Сообщение о ситуации на фронте
Уведомление о ситуации на фронте. Фото: скриншот поста Сырского

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и командой побывал в передовом командном пункте защитников Купянска. Они заслушали доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.

Добавим, народная депутат Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в произволе работников ТЦК и СП. По ее мнению, они не справляются со своими подчиненными.

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