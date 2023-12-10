Ситуация сложная — Сырский рассказал, где наступают россияне
Оперативная ситуация на восточном направлении украинского фронта остается сложной. Враг продолжает свое наступление на передовой.
Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Ситуация на восточном направлении фронта
По словам Сырского, ситуация на востоке Украины остается сложной. Российские войска продолжают наступать на всей территории фронта. Отмечается, что командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с командирами на Восточном направлении и они детально проанализировали ситуацию на передовой. Они обсудили план будущих действий ВСУ.
"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов", — отметил Сырский.
Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и командой побывал в передовом командном пункте защитников Купянска. Они заслушали доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.
Добавим, народная депутат Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в произволе работников ТЦК и СП. По ее мнению, они не справляются со своими подчиненными.
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