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Безугла звинуватила Залужного та Сирського у свавіллі працівників ТЦК СП в Україні

2 грудня 2023 21:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Безугла звинуватила Залужного та Сирського у свавіллі працівників ТЦК СП в Україні
Депутатка ВР Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського у свавіллі працівників ТЦК та СП. На її думку, вони не можуть впоратися зі своїми підлеглими.

Про це Безугла написала у Telegram-каналі.

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Безугла звинуватила Залужного та Сирського у свавіллі ТЦК

Вона пояснила, що ТЦК СП підпорядковуються командуванню Сухопутних військ ЗСУ, яким керує генерал Сирський. Він, своєю чергою, підпорядковується генералу Залужному, який керує всіма ЗСУ.

"То що ви хочете сказати, що генерал Залужний не контролює Сухопутні війська ЗСУ?! Що не може справитись зі своїми підлеглими?! Чи це переведення стрілок між собою у двох генеральських фракцій і спихування кудись вбік / на Президента? Що це? При всій повазі, але більше про бедлам не мовчу", — написала Безугла.

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Скриншот допису Безуглої

Зазначимо, що напередодні депутатка повідомляла, що нібито сина колишнього очільника Василя Бурби "списали" з Нацгвардії як непридатного.

Згодом Безугла відреагувала на інформацію щодо того, що ТЦК буде ходити по домівках призовників у Запоріжжі.

"Те, що творять ТЦК СП — просто жесть", — написала вона.

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Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, що 19 листопада Володимир Зеленський призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України. Пройшло трошки більше як тиждень, а Мар'яна Безугла вже виступила з гострою критикою на адресу військового.

Крім того, ми писали, що 29 листопада з'явилася ще одна постанова про відкликання депутатки "Слуга народу" Мар’яни Безуглої із посади заступника голови та члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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