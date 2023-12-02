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Безуглая обвинила Залужного и Сырского в произволе работников ТЦК СП в Украине

2 декабря 2023 21:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Безуглая обвинила Залужного и Сырского в произволе работников ТЦК СП в Украине
Депутат ВР Марианна Безуглая. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в произволе работников ТЦК и СП. По ее мнению, они не могут справиться со своими подчиненными.

Об этом Безуглая написала в Telegram-канале.

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Безуглая обвинила Залужного и Сырского в произволе ТЦК

Она объяснила, что ТЦК СП подчиняются командованию Сухопутных войск ВСУ, которым руководит генерал Сырский. Он, в свою очередь, подчиняется генералу Залужному, который руководит всеми ВСУ.

"Так что вы хотите сказать, что генерал Залужный не контролирует Сухопутные войска ВСУ?! Что не может справиться со своими подчиненными?! Или это перевод стрелок между собой в двух генеральских фракций и спихивание куда-то в сторону/на Президента? Что это? При всем уважении, но больше о бедламе не молчу", — написала Безуглая.

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Скриншот поста Безуглой

Отметим, что накануне депутат сообщала, что якобы сына бывшего главы Василия Бурбы "списали" из Нацгвардии как непригодного.

Также Безуглая отреагировала на информацию о том, что ТЦК будет ходить по домам призывников в Запорожье.

"То, что творят ТЦК СП — просто жесть", — написала она.

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Скриншот сообщения Безуглой

Напомним, что 19 ноября Владимир Зеленский назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука на должность командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Прошло чуть больше недели, а Марьяна Безуглая уже выступила с острой критикой в адрес военного.

Кроме того, мы писали, что 29 ноября появилось еще одно постановление об отзыве депутата "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя и члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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