Безугла назвала нового командувача Медичних сил пострадянським зцементованим генералом

Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук. Фото: Медичне командування ЗСУ

19 листопада Володимир Зеленський призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України. Пройшло трошки більше тижня, а Мар'яна Безугла вже виступила з гострою критикою на адресу військового.

Свої думки Безугла виклала на своїй сторінці у Telegram.

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Пост Безуглої. Фото: скриншот

Безугла принизила командувача Медичних сил

"Вчора вела робочу групу з медичного забезпечення військовослужбовців. Був представлений новий командувач Командування Медичних сил Збройних Сил України. Якщо коротко — пострадянський зцементований генералітет. Безвідносно до персоналій, вибирати в рамках правил призначення "кадрових генералів" було ні з кого, і це теж треба міняти!" — заявила Безугла.

Вона також підтримала думку експерта Марії Назарової, яка наголосила на необізнаності нового командувача Медичними силами у реальній ситуації.

Пост Назарової. Фото: скриншот

Окрім того, вона заявила, що буде добиватися відставки нового командувача Медичних сил, якщо не задовольнить її вимоги.

"Буду некоректною, якщо совок не викорінити, нам кінець. Ця моя група та інші будуть боротися. І якщо нам не вдасться розкрити нового командувача на реальні зміни, будемо просити про нового. І не здаватися", — наголосила Безугла.

Безугла також наголосила на посиленні на необхідності посилити роль Міністерства оборони у прийнятті важливих рішень.

"Роль Міністерство оборони України як направляючого має розвиватися! Бо інакше будемо існувати за такими ось генеральськими потребами", — резюмувала вона.

Раніше ми повідомляли, що критика головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного з боку народної депутатки Мар'яни Безуглої не лише не збирається припинятися, але і набирає нових обертів. Цього разу нардепка звинуватила генерала у купівлі замовних статтей, зокрема на The Economist.

Нагадуємо, що останнім часом народна депутатка Мар'яна Безугла активно критикує командування Збройних сил України та особисто командувача генерала Валерія Залужного. Нещодовно до критики долучився голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.