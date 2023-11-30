Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Безугла назвала нового командувача Медичних сил пострадянським зцементованим генералом arrow

Безугла назвала нового командувача Медичних сил пострадянським зцементованим генералом

30 листопада 2023 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Безугла назвала нового командувача Медичних сил пострадянським зцементованим генералом
Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук. Фото: Медичне командування ЗСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

19 листопада Володимир Зеленський призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України. Пройшло трошки більше тижня, а Мар'яна Безугла вже виступила з гострою критикою на адресу військового.

Свої думки Безугла виклала на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:
Безугла
Пост Безуглої. Фото: скриншот

Безугла принизила командувача Медичних сил

"Вчора вела робочу групу з медичного забезпечення військовослужбовців. Був представлений  новий командувач Командування Медичних сил Збройних Сил України. Якщо коротко — пострадянський зцементований генералітет. Безвідносно до персоналій, вибирати в рамках правил призначення "кадрових генералів" було ні з кого, і це теж треба міняти!" — заявила Безугла.

Вона також підтримала думку експерта Марії Назарової, яка наголосила на необізнаності нового командувача Медичними силами у реальній ситуації. 

назарова
Пост Назарової. Фото: скриншот

Окрім того, вона заявила, що буде добиватися відставки нового командувача Медичних сил, якщо не задовольнить її вимоги.

"Буду некоректною, якщо совок не викорінити, нам кінець. Ця моя група та інші будуть боротися. І якщо нам не вдасться розкрити нового командувача на реальні зміни, будемо просити про нового. І не здаватися", — наголосила Безугла. 

Безугла також наголосила на посиленні на необхідності посилити роль Міністерства оборони у прийнятті важливих рішень.

"Роль Міністерство оборони України як направляючого має розвиватися! Бо інакше будемо існувати за такими ось генеральськими потребами", — резюмувала вона.

Раніше ми повідомляли, що критика головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного з боку народної депутатки Мар'яни Безуглої не лише не збирається припинятися, але і набирає нових обертів. Цього разу нардепка звинуватила генерала у купівлі замовних статтей, зокрема на The Economist.

Нагадуємо, що останнім часом народна депутатка Мар'яна Безугла активно критикує командування Збройних сил України та особисто командувача генерала Валерія Залужного. Нещодовно до критики долучився голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі