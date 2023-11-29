Безугла звинуватила Залужного у купівлі замовних статей в провідних світових ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters

Схоже, критика головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного з боку народної депутатки Мар'яни Безуглої не лише не збирається припинятися, але і набирає нових обертів. Цього разу нардепка звинуватила генерала у купівлі замовних статтей, зокрема на The Economist.

Нову порцію критики Безугла оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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Пост Мар'яни Безуглої з критикою Залужного. Фото: скриншот

Нові претензії до Залужного

"І що у Вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті в The Economist через Фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і тд? Скільки їх вже?", — запитала вона.

Окрім того, вона звинуватила Залужного у замовчуванні проблем в Україні, але ознайомленні з ними іноземних партнерів.

"Це по-генеральські — мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ? Може, Вам є що сказати прямо? Не мені, українцям. Хоч в якійсь предметній комунікаці", — заявила вона.

Окрім того, вона підняла питання труднощів переходу з однії частини до іншої та проблему передачі кращої техніки ще не необстріляним бригадам, які не мають бойового досвіду.

Також Безугла запитала, чому і досі трапляються випадки перебування на передовій непідготовлених бійців.

"Мене хвилюють не Ваші рейтинги, а наші військові шанси. А якщо Вас хвилюють рейтинги, то наші ВІЙСЬКОВІ шанси зменшуються з кожним днем. Мовчите?", — заявила Безугла.

Реакція користувачів на пост Безуглої

Варто відзначити, що пост Безуглої викликав загалом негативну реакцію з боку її підписників. Більшість з них різко розкритикували її слова та висловили підтримку генералу Залужному.

Коментарі під постом Безуглої. Фото: скриншот

Коментарі під постом Безуглої. Фото: скриншот

Коментарі під постом Безуглої. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв запропонував звільнити нардепку Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Він вже зареєстрував постанову.

Нагадуємо, що народну депутатку від партії "Слуга народу" Марʼяну Безуглу можуть виключити як з Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так і з фракції "Слуга народу".