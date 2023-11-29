Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Безугла звинуватила Залужного у купівлі замовних статей в провідних світових ЗМІ arrow

Безугла звинуватила Залужного у купівлі замовних статей в провідних світових ЗМІ

29 листопада 2023 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Безугла звинуватила Залужного у купівлі замовних статей в провідних світових ЗМІ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Схоже, критика головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного з боку народної депутатки Мар'яни Безуглої не лише не збирається припинятися, але і набирає нових обертів. Цього разу нардепка звинуватила генерала у купівлі замовних статтей, зокрема на The Economist.

Нову порцію критики Безугла оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:
безугла
Пост Мар'яни Безуглої з критикою Залужного. Фото: скриншот

Нові претензії до Залужного

"І що у Вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті в The Economist через Фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і тд? Скільки їх вже?", — запитала вона.

Окрім того, вона звинуватила Залужного у замовчуванні проблем в Україні, але ознайомленні з ними іноземних партнерів.

"Це по-генеральські — мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ? Може, Вам є що сказати прямо? Не мені, українцям. Хоч в якійсь предметній комунікаці", — заявила вона.

Окрім того, вона підняла питання труднощів переходу з однії частини до іншої та проблему передачі кращої техніки ще не необстріляним бригадам, які не мають бойового досвіду.

Також Безугла запитала, чому і досі трапляються випадки перебування на передовій непідготовлених бійців.

"Мене хвилюють не Ваші рейтинги, а наші військові шанси. А якщо Вас хвилюють рейтинги, то наші ВІЙСЬКОВІ шанси зменшуються з кожним днем. Мовчите?", — заявила Безугла.

Реакція користувачів на пост Безуглої

Варто відзначити, що пост Безуглої викликав загалом негативну реакцію з боку її підписників. Більшість з них різко розкритикували її слова та висловили підтримку генералу Залужному.

коментарі
Коментарі під постом Безуглої. Фото: скриншот
коментарі
Коментарі під постом Безуглої. Фото: скриншот
коментарі
Коментарі під постом Безуглої. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв запропонував звільнити нардепку Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Він вже зареєстрував постанову.

Нагадуємо, що народну депутатку від партії "Слуга народу" Марʼяну Безуглу можуть виключити як з Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так і з фракції "Слуга народу".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі