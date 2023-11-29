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Безугла обвинила Залужного в покупке заказных статей в ведущих мировых СМИ

29 ноября 2023 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Безугла обвинила Залужного в покупке заказных статей в ведущих мировых СМИ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Похоже, критика главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного со стороны народной депутатки Марьяны Безуглой не только не собирается прекращаться, но и набирает новые обороты. На этот раз нардепка обвинила генерала в покупке заказных статей, в частности The Economist.

Новую порцию критики Безугла обнародовала на своей странице в Facebook.

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Пост Марьяны Безуглой с критикой Залужного. Фото: скриншот

Новые претензии к Залужному

"И что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусаеву, Дробовича, Давидюка и тд? Сколько их уже?", — спросила она.

Кроме того, она обвинила Залужного в умалчивании проблем в Украине, но ознакомлении с ними иностранных партнеров.

"Это по-генеральски — молчать в Украине и выбрасывать иностранцам на свет? Может, Вам есть что сказать прямо? Не мне, украинцам. Хоть в какой-то предметной коммуникаке", — заявила она.

Кроме того, она подняла вопросы трудностей перехода из одной части в другую и проблему передачи лучшей техники еще не обстрелянным бригадам, не имеющим боевого опыта.

Также Безугла спросила, почему до сих пор бывают случаи пребывания на передовой неподготовленных бойцов.

"Меня волнуют не Ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если Вас волнуют рейтинги, то наши ВОЕННЫЕ шансы уменьшаются с каждым днем. Молчите?", — заявила Безугла.

Реакция пользователей на пост Безуглой

Стоит отметить, что пост Безуглой вызвал негативную реакцию со стороны ее подписчиков. Большинство из них подвергли резкой критике ее слова и выразили поддержку генералу Залужному.

комментарии
Комментарии под постом Безуглой. Фото: скриншот
комментарии
Комментарии под постом Безуглой. Фото: скриншот
комментарии
Комментарии под постом Безуглой. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что депутат от партии "Слуга народа" Игорь Кривошеев предложил уволить нардепку Марьяну Безуглу с должности заместителя главы комитета нацбезопасности. Он уже зарегистрировал постановление.

Напомним, что народную депутатку от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглу могут исключить как из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и из фракции "Слуга народа".

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