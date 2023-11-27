Скандал із Безуглою набирає обертів: чи виключать депутатку

Депутатка ВР Марʼяна Безугла. Фото: FB/Марʼяни Безуглої

Народну депутатку від партії "Слуга народу" Марʼяну Безуглу можуть виключити як з Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так із фракції "Слуга народу".

Вирішення обох питань може відбутися у найближчі дні.

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Про це Новини.LIVE повідомили два джерела у фракції "Слуга народу".

Безугла закликала звільнити Залужного

Нагадаємо, після низки критичних постів Безуглої на адресу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і власне, закликів до військового керівництва піти у відставку через, буцімто, через відсутність планів на 2024 рік, депутатка у буквальному сенсі опинилася під шквалом критики суспільства. Слідом підтягнулися офіційні коментарі її колег.

Валерій Залужний. Фото: ЗСУ

Так, зокрема, член Комітету по нацбезпеці та представник Президента у ВР Федір Веніславський зазначив, що подібні висловлювання в умовах війни можуть мати вкрай негативні наслідки.

"Така поведінка пані Безуглої є неприпустимою. Тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці", — зазначив Веніславський в ефірі "NV", коментуючи висловлювання Безуглої в соцмережах.

Безуглу можуть виключити із комітету і фракції "Слуга народу"

Нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз на своїй Facebook-сторінці заявила, що у вівторок, 28 листопада, на засіданні комітету з питань нацбезпеки, планують обговорити позбавлення Мар'яни Безуглої посади голови підкомітету з демократичного цивільного контролю.

Таку ж саму інформацію Новини.LIVE підтвердили у фракції "Слуга народу". Також там не виключили, власне, виключення Безуглої із складу фракції.

Засідання Верховної Ради. Фото: FB/ВР

Новини.LIVE звернулися за офіційними коментарями з цього приводу до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Відповіді не отримали. Як зазначили наші джерела у фракції, Арахамія може прокоментувати ситуацію у своїх соцмережах.

Ми також звернулися за коментарем до заступниці Арахамії Євгенії Кравчук. Але депутатка переадресувала нас до голови фракції.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла потрапила в черговий скандал, цього разу заявивши про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного треба звільнити. Після таких слів деякі політики вимагають відставки самої Безуглої, зокрема з комітету ВР з питань нацбезпеки.

Новини.LIVE зібрали інформацію про те, хто така Мар'яна Безугла, чим вона займається в Раді і в які скандали потрапляла.