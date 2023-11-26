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Загроза нацбезпеці — Веніславський жорстко відреагував на заяву Безуглої

26 листопада 2023 23:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Загроза нацбезпеці — Веніславський жорстко відреагував на заяву Безуглої
Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський прокоментував заяву своєї колеги Мар'яни Безуглої про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відповідне відео з заявою Федора Веніславського оприлюднило Радіо NV.

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Реакція Веніславського на заяву Безуглої

Так, за словами Веніславського, перебування нардепки Безуглої в Комітеті може становити загрозу нацбезпеці, а її поведінка є неприпустимою.

"Я вважаю, що це в умовах війни може мати вкрай негативні наслідки, тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки оборони держави, які розглядає Комітет. Тому я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані Безуглої є неприпустимою, тому її перебування в Комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці з огляду на таку модель поведінки", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, що за словами Безуглої, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії. Свою позицію нардепка виклала в Facebook.

Також ми писали, що раніше у соцмережах розгорівся скандал між Безуглою та Ігнатом через Залужного. Так, політична діячка звинуватила головнокомандувача ЗСУ в тому, що він начебто не розв'язує проблеми, які мають ЗСУ. На це вона отримала відповідну реакцію користувачів соцмережі.

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