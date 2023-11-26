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Угроза нацбезопасности — Вениславский жестко отреагировал на заявление Безуглой

26 ноября 2023 23:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза нацбезопасности — Вениславский жестко отреагировал на заявление Безуглой
Член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведке Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель президента в Верховной Раде, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский прокомментировал заявление своей коллеги Марьяны Безуглой об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующее видео с заявлением Федора Вениславского обнародовало Радио NV.

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Так, по словам Вениславского, пребывание нардепки Безуглой в Комитете может представлять угрозу нацбезопасности, а ее поведение недопустимо.

"Я считаю, что это в условиях войны может иметь крайне негативные последствия, тем более учитывая те чувствительные вопросы для безопасности обороны государства, которые рассматривает Комитет. Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо, поэтому ее пребывание в Комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности, учитывая такую модель поведения", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что, по словам Безуглой, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии. Свою позицию нардепка изложила в Facebook.

Также мы писали, что ранее в соцсетях разгорелся скандал между Безуглой и Игнатом из-за Залужного. Так, политический деятель обвинил главнокомандующего ВСУ в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ. На это она получила ответную реакцию пользователей соцсети.

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