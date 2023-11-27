Скандал с Безуглой набирает обороты: исключат ли депутатку

Депутат ВР Марьяна Безуглая. Фото: FB/Марьяны Безуглой

Народную депутатку от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглу могут исключить как из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и из фракции "Слуга народа".

Решение обоих вопросов может состояться в ближайшие дни.

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Об этом Новини.LIVE сообщили два источника во фракции "Слуга народа".

Безуглая призвала уволить Залужного

Напомним, после ряда критических постов Безуглой в адрес Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и собственно призывов к военному руководству уйти в отставку из-за, якобы, из-за отсутствия планов на 2024 год, депутатка в буквальном смысле оказалась под шквалом критики общества. Следом подтянулись официальные комментарии ее коллег.

Валерий Залужный. Фото: ВСУ

Так, в частности член Комитета по нацбезопасности и представитель Президента в ВР Федор Вениславский отметил, что подобные высказывания в условиях войны могут иметь крайне негативные последствия.

"Такое поведение госпожи Безуглой недопустимо. Поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности", — отметил Вениславский в эфире "NV", комментируя высказывания Безуглой в соцсетях.

Безуглу могут исключить из комитета и фракции "Слуга народа"

Нардепка от "Европейской солидарности" Ирина Фриз на своей Facebook-странице заявила, что во вторник, 28 ноября, на заседании комитета по вопросам нацбезопасности, планируют обсудить лишение Марьяны Безуглой должности главы подкомитета по демократическому гражданскому контролю.

Такую же информацию Новини.LIVE подтвердили во фракции "Слуга народа". Также там не исключили, собственно, исключение Безуглой из состава фракции.

Заседание Верховной Рады. Фото: FB/ВР

Новини.LIVE обратились за официальными комментариями по этому поводу к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Ответа не получили. Как отметили наши источники во фракции, Арахамия может прокомментировать ситуацию в своих соцсетях.

Мы также обратились за комментарием к заместителю Арахамии Евгении Кравчук. Но депутат переадресовала нас к главе фракции.

Напомним, нардепка Марьяна Безугла попала в очередной скандал, на этот раз заявив о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нужно уволить. После таких слов некоторые политики требуют отставки самой Безуглой, в частности, из комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Новости.LIVE собрали информацию о том, кто такая Марьяна Безугла, чем она занимается в Раде и в какие скандалы попадала.