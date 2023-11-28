Безугла різко розкритикувала вертикаль командування ЗСУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: dsnews

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка в останні дні активно критикує головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та увесь генералітет, розписала, як влаштовано українське військове командування. Вона вказала, який генерал за яку ділянку фронту відповідає.

Про все це Безугла розповіла в інтерв'ю BBC.

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За що відповідають генерали ЗСУ

Спочатку нардепка розповіла, які генерали відповідали за оборону яких міст:

Маріуполь — Наєв;

Бахмут — Сирський;

Авдіївка — Тарнавський.

"Всі підпорядковані Залужному, звичайно. Безпосередньо", — зазначає вона.

Також вона розписала структуру прийняття рішень у ЗСУ, зазначивши, що є публічна іфнормація.

Вертикаль командування ЗСУ

"Є Головнокомандувач ЗСУ (ГК). У нього — апарат ДК, де всілякі помічники, радники і т.д. Типу його особистого офісу", — пояснила Безугла.

Головнокомандувач, нагадала нардепка, має заступників: генералів Мойсюка, Балана і Забродського. У НГШ теж є заступники.

"Все командування ЗСУ — сухопутне, повітряне, військово-морське, десантники, спецназівці, медики, логісти, інженери тощо", — пояснила нардепка.

Безугла зазначила, що зараз в Україні два активні фронти — південний "Таврія" та східний "Хортиця". Решта проводять стабілізаційні операції.

"І відкритим залишається питання, що особливо з Хортиці бригади не виводять, а на півночі чи заході люди могли не бути у бою жодного дня. Хоча кошти з держбюджету одержують, звичайно, мобілізовані", — заявила Безугла.

Конкуренція між генералами

Безугла зазначила, що наразі існує конкуренція між різними генералами, проте інколи це працює на перемогу.

"Тарнавський — генеральська фракція ЦК, Сирський — має власну фракцію. І це, звісно, породжує низку нюансів. Є ще інші їхні групи. Але ми маємо і позитивний наслідок конкуренції між генералами. Конкуренція задумів Харківської та Херсонської контрнаступних операцій призвела до успіху обох. Погані приклади також є і їх багато", — написала Безугла.

Раніше ми повідомляли, що депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв запропонував звільнити нардепку Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Він вже зареєстрував постанову.

Нагадуємо, що народну депутатку від партії "Слуга народу" Марʼяну Безуглу можуть виключити як з Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так і з фракції "Слуга народу".