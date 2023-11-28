Безугла резко раскритиковала вертикаль командования ВСУ

Народная депутат Марьяна Безугла. Фото: dnews

Народная депутат Марьяна Безугла, которая в последние дни активно критикует главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и весь генералитет, расписала, как устроено украинское военное командование. Она указала, какой генерал за какой участок фронта отвечает.

Обо всем этом Безугла рассказала в интервью BBC.

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За что отвечают генералы ВСУ

Сначала нардепка рассказала, какие генералы отвечали за оборону каких городов:

Мариуполь — Наев;

Бахмут — Сырский;

Авдеевка — Тарнавский.

"Все подчинены Залужному, конечно. Непосредственно" , - отмечает она.

Также она расписала структуру принятия решений в ВСУ, отметив, что есть публичная организация.

Вертикаль командования ВСУ

"Есть Главнокомандующий ВСУ (ГК). У него – аппарат ДК, где всевозможные помощники, советники и т.д. Типа его личного офиса", — пояснила Безугла.

Главнокомандующий, напомнила нардепка, имеет заместителей: генералов Мойсюка, Балана и Забродского. У НГШ тоже есть заместители.

"Все командование ВСУ — сухопутное, воздушное, военно-морское, десантники, спецназовцы, медики, логисты, инженеры и т.д.", — пояснила нардепка.

Безуглая отметила, что сейчас в Украине два активных фронта — южный "Таврия" и восточный "Хортица". Остальные проводят стабилизационные операции.

"И открытым остается вопрос, что особенно из Хортицы бригады не выводят, а на севере или западе люди могли не быть в бою ни одного дня. Хотя средства из госбюджета получают, конечно, мобилизованные", — заявила Безугла.

Конкуренция между генералами

Безуглая отметила, что сейчас существует конкуренция между разными генералами, однако иногда это работает на победу.

"Тарнавский — генеральская фракция ЦК, Сырский — имеет собственную фракцию. И это, конечно, порождает ряд нюансов. Есть еще другие их группы. Но у нас есть и положительное последствие конкуренции между генералами. Конкуренция замыслов Харьковской и Херсонской контрследующих операций привела к успеху обоих. Плохие примеры также есть и их много", — написала Безугла.

Ранее мы сообщали, что депутат от партии "Слуга народа" Игорь Кривошеев предложил уволить нардепку Марьяну Безуглу с должности заместителя главы комитета нацбезопасности. Он уже зарегистрировал постановление.

Напомним, что народную депутатку от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглу могут исключить как из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и из фракции "Слуга народа".