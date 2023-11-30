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Безуглая назвала нового командующего Медицинскими силами постсоветским сцементированным генералом

30 ноября 2023 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Безуглая назвала нового командующего Медицинскими силами постсоветским сцементированным генералом
Генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Фото: Медицинское командование ВСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

19 ноября Владимир Зеленский назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука на должность командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Прошло чуть больше недели, а Марьяна Безуглая уже выступила с острой критикой в адрес военного.

Свои мысли Безуглая изложила на своей странице в Telegram.

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Пост Безуглой. Фото: скриншот

Безуглая унизила командующего Медицинскими силами

"Вчера вела рабочую группу по медицинскому обеспечению военнослужащих. Был представлен новый командующий Командованием Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Если коротко — постсоветский сцементированный генералитет. Безотносительно к персоналиям, выбирать в рамках правил назначения "кадровых генералов" было не из кого, и это тоже нужно менять!" — заявила Безуглая.

Она также поддержала мнение эксперта Марии Назаровой, которая отметила неосведомленность нового командующего Медицинскими силами в реальной ситуации.

назарова
Пост Марии Назаровой. Фото: скриншот

Кроме того, она заявила, что будет добиваться отставки нового командующего Медицинскими силами, если не удовлетворит ее требования.

"Буду некорректной, если совок не искоренить, нам конец. Эта моя группа и другие будут бороться. И если нам не удастся раскрыть нового командующего реальными переменами, будем просить о новом. И не сдаваться", — подчеркнула Безуглая.

Безуглая также отметила усиление необходимости усилить роль Министерства обороны в принятии важных решений.

"Роль Министерство обороны Украины как направляющего должно развиваться! Иначе будем существовать по таким вот генеральским потребностям", — резюмировала она.

Ранее мы сообщали, что критика главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного со стороны народной депутатки Марьяны Безуглой не только не собирается прекращаться, но и набирает новые обороты. На этот раз нардеп обвинила генерала в покупке заказных статей, в частности, The Economist.

Напомним, что в последнее время народная депутат Марьяна Безуглая активно критикует командование Вооруженных сил Украины и лично командующего генерала Валерия Залужного. Недавно к критике присоединился глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия .

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