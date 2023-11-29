У ВР хочуть звільнити Безуглу: проект постанови

Депутатка ВР Мар'яна Безугла. Фото: FB/Мар'яни Безуглої

У середу, 29 листопада, з'явилася ще одна постанова про відкликання депутатки "Слуга народу" Мар’яни Безуглої із посади заступника голови та члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Вона стала вже другою за цей тиждень.

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Автором постанови виступила однопартійка Безуглої — Юлія Яцик. Вона є головою підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, передають Новини.LIVE.

У ВР хочуть звільнити Безуглу

Як зазначено у пояснювальній записці постанови, заступник голови комітету може бути відкликаний з посади в будь-який час за рішенням ВР, в тому числі у зв'язку з незадовільною роботою на посаді.

Скриншот постанови із сайту ВР

Після відкликання із посади така особа залишається членом відповідного комітету, якщо депутатами Ради не прийнято іншого рішення.

"Вважаю, що діяльність і політична позиція, яку Мар'яна Безугла активно висвітлює протягом останнього періоду, спрямована на дискредитацію Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та підриває авторитет вищого військового командування. Це сприяє дестабілізації та деморалізації серед військовослужбовців, що в умовах війни з Росією не сприяє укріпленню нашої обороноздатності", — зазначила депутатка у пояснювальній записці.

Скриншот постанови із сайту ВР

На думку Яцик, дії Безуглої не відповідають рівню її посади. Мовляв, замість того, щоб вирішувати проблемні питання військових у визначений законодавством спосіб, Безугла використовує інформацію, отриману у зв’язку із використанням своїх службових повноважень, виключно для написання постів в соціальних мережах та інформаційних бомб, які потім підхоплюють російські пропагандисти.

"Така поведінка заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки є загрозою для, власне, цієї нацбезпеки, оборони та розвідки. Перебуваючи у складі цього комітету, Безугла надалі матиме доступ до таємної інформації щодо підготовки та ведення оборони держави, що може сприяти новому витоку чутливої інформації, яку використовуватимуть ворожі ЗМІ", — додала депутатка.

Наразі постанова про відкликання Безуглої як з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, так із комітету в цілому, направлена на розгляд комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Коли відбудеться голосування за цю постанову — наразі невідомо.

Нагадаємо, депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв запропонував звільнити нардепку Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Відповідна постанова була зареєстрована 27 листопада.

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка в останні дні активно критикує головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та увесь генералітет, розписала, як влаштовано українське військове командування. Вона вказала, який генерал за яку ділянку фронту відповідає.