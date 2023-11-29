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В Раде хотят уволить Безуглую из комитета нацбезопасности

29 ноября 2023 16:33
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В ВР хотят уволить Безуглу: проект постановления
Депутат ВР Марианна Безуглая. Фото: FB/Марьяны Безуглой
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В среду, 29 ноября, появилось еще одно постановление об отзыве депутата "Слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя и члена Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Она стала уже второй за эту неделю.

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Автором постановления выступила однопартийка Безуглой — Юлия Яцик. Она является председателем подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета ВР по правоохранительной деятельности, передают Новини.LIVE.

В ВР хотят уволить Безуглую

Как указано в пояснительной записке постановления, заместитель председателя комитета может быть отозван с должности в любое время по решению ВР, в том числе в связи с неудовлетворительной работой на должности.

Скриншот
Скриншот постановления с сайта ВР

После отзыва с должности данное лицо остается членом соответствующего комитета, если депутатами Рады не принято иное решение.

"Считаю, что деятельность и политическая позиция, которую Марьяна Безуглая активно освещает в течение последнего периода, направлена на дискредитацию Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и подрывает авторитет высшего военного командования. Это способствует дестабилизации и деморализации среди военнослужащих, что в условиях войны с Россией не способствует укреплению нашей обороноспособности", — отметила депутат в пояснительной записке.

Скриншот
Скриншот постановления с сайта ВР

По мнению Яцик, действия Безуглой не соответствуют уровню ее должности. Мол, вместо того, чтобы решать проблемные вопросы военных определенным законодательством способом, Безуглая использует информацию, полученную в связи с использованием своих служебных полномочий, исключительно для написания постов в социальных сетях и информационных бомб, которые затем подхватывают российские пропагандисты.

"Такое поведение заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности является угрозой для собственно этой нацбезопасности, обороны и разведки. Находясь в составе данного комитета, Безуглая в дальнейшем будет иметь доступ к тайной информации о подготовке и ведении обороны государства, что может способствовать новой утечке чувствительной информации, которую будут использовать вражеские СМИ", — добавила депутат.

Постановление об отзыве Безуглой как с должности заместителя комитета по нацбезопасности, так и из комитета в целом направлено на рассмотрение комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Когда состоится голосование за данное постановление, пока неизвестно.

Напомним, депутат от партии "Слуга народа" Игорь Кривошеев предложил уволить нардепку Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности. Соответствующее постановление было зарегистрировано 27 ноября.

Народная депутат Марьяна Безуглая, которая в последние дни активно критикует главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и весь генералитет, расписала, как устроено украинское военное командование. Она указала, какой генерал за какой участок фронта отвечает.

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