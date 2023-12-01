Новий керівник Медичних сил ЗСУ - що про Казмірчука думають у ВРУ

Командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук. Фото: з відкритих джерел

Президент Зеленський змінив командування Медичних сил України, новим очільником став Анатолій Казмірчук. Нардепка Мар’яна Безугла виступила з гострою критикою щодо військового, а от інші народні депутати з профільного медичного комітету підтримали таке рішення.

Про новопризначеного керівника Новини.LIVE розповіла народна депутатка Оксана Дмитрієва.

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"Я Анатолія Казмірчука знаю як головного лікаря військового шпиталю, то про нього дуже гарні відгуки. Завжди, коли до нього зверталися, він допомагав. Військові та його персонал вважають, що він достойна людина. Поки нам комітетом не довелося з ним працювати. Але сподіваємося, що людина, яка розуміється в медицині, буде фахово відноситься до справ на новій посаді", — сказала Дмитрієва.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко.