Новый руководитель Медицинских сил ВСУ – что о Казмирчуке думают в ВРУ

Командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук. Фото: из открытых источников

Президент Зеленский сменил командование Медицинских сил Украины, новым главой стал Анатолий Казмирчук. Нардеп Марьяна Безуглая выступила с острой критикой военного, а вот другие народные депутаты из профильного медицинского комитета поддержали такое решение.

О новоназначенном руководителе Новини.LIVE рассказала народный депутат Оксана Дмитриева.

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"Я Анатолия Казмирчука знаю как главного врача военного госпиталя, так о нем очень хорошие отзывы. Всегда, когда к нему обращались, он помогал. Военные и его персонал считают, что он достойный человек. Пока нам комитетом не пришлось с ним работать. Но надеемся, что человек, который разбирается в медицине, будет профессионально относиться к делам на новой должности", — сказала Дмитриева.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Ранее этот пост занимала генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.