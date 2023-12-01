Новый руководитель Медицинских сил ВСУ – что о Казмирчуке думают в ВРУ

Не так, как говорит Безуглая, — что думают в Раде о новом командующем Медицинскими силами ВСУ
Президент Зеленский сменил командование Медицинских сил Украины, новым главой стал Анатолий Казмирчук. Нардеп Марьяна Безуглая выступила с острой критикой военного, а вот другие народные депутаты из профильного медицинского комитета поддержали такое решение.
О новоназначенном руководителе Новини.LIVE рассказала народный депутат Оксана Дмитриева.
Новый командующий Медицинскими силами ВСУ
"Я Анатолия Казмирчука знаю как главного врача военного госпиталя, так о нем очень хорошие отзывы. Всегда, когда к нему обращались, он помогал. Военные и его персонал считают, что он достойный человек. Пока нам комитетом не пришлось с ним работать. Но надеемся, что человек, который разбирается в медицине, будет профессионально относиться к делам на новой должности", — сказала Дмитриева.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Ранее этот пост занимала генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.
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