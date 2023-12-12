Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 12.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 12 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 грудня.

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DeepState

Бійці ЗСУ станом на 12.12.2023 продовжують вести бойові дії на Бахмутському напрямку. Тривають штурмові дії ворога в бік Богданівки, також противник мав успіх біля Веселого та Хромового.

Також важкі бойові дії тривають на Авдіївському напрямку, де окупанти ведуть щільну атаку. Окупанти активізувалися біля Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Тривають бойові дії на всіх напрямках передової, зокрема ворог не припиняє обстрілювати прифронтові населені пункти. Станом на сьогодні, 12 грудня, за допомогою авіації окупанти завдали ударів на таких напрямках фронту:

Куп'янському — поблизу Дворічної, Синьківки, Іванівки та ін,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Сватівському — біля Заріччя, Білогорівки та ін,

Авдіївському — Авдіївці, Первомайському та ін,

Мар'їнському — в районі Мар'їнки та ін,

Бердянському — Вугледар, Золота Нива та ін,

Запорізькому — біля Роботиного, Малої Токмачки та ін.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними російських джерел, українські сили станом на вівторок, 12 грудня, наступали вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна і просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Окупанти продовжували наступ на Авдіївському напрямку, де незначно просунулися на схід від Степового.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки:

під Авдіївкою;

на схід від Новобахмутівки;

на південь від Сєверного і Тоненького;

поблизу Первомайського та Невельського

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські сили станом на 12.12.2023 продовжували проводити наземні операції поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області. Як повідомляють російські військкори, ЗСУ зміцнили позиції в районі на південь від Кринок.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 12 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 11 грудня.

За день сталося 73 бойові зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — дві атаки в районі Синьківки Харківської області;

на Лиманському — вісім атак в районах Спірного та Веселого Донецької області;

на Бахмутському — 13 атак в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області;

Український військовий зі зброєю в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 36 атак в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області;

на Мар’їнському — 12 атак в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області;

на Запорізькому — три атаки в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

Нагадаємо, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки.