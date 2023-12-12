Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 12 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 декабря.

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DeepState

Бойцы ВСУ по состоянию на 12.12.2023 продолжают вести боевые действия на Бахмутском направлении. Продолжаются штурмовые действия врага в сторону Богдановки, также противник имел успех у Веселого и Хромового.

Также тяжелые боевые действия продолжаются на Авдеевском направлении, где оккупанты ведут плотную атаку. Оккупанты активизировались возле Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Продолжаются боевые действия на всех направлениям передовой, в частности враг не прекращает обстреливать прифронтовые населенные пункты. По состоянию на сегодня, 12 декабря, с помощью авиации оккупанты нанесли удары по таким направлениям фронта:

Купянском — вблизи Двуричной, Синьковки, Ивановки и др.,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Сватовском — возле Заречья, Белогоровки и др.,

Авдеевском — Авдеевке, Первомайском и др.

Марьинском — в районе Марьинки и др.,

Бердянском — Угледар, Золотая Нива и др.,

Запорожском — возле Работино, Малой Токмачки и т.д.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным российских источников, украинские силы по состоянию на вторник, 12 декабря, наступали вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оккупанты продолжали наступление на Авдеевском направлении, где незначительно продвинулись к востоку от Степового.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки:

под Авдеевкой;

восточнее Новобахмутовки;

к югу от Северного и Тоненького;

вблизи Первомайского и Невельского

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские силы по состоянию на 12.12.2023 продолжали проводить наземные операции вблизи Кринок на левом берегу Херсонской области. Как сообщают российские военкоры, ВСУ укрепили позиции в районе к югу от Крынок.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 12 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 11 декабря.

За день произошло 73 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — две атаки в районе Синьковки Харьковской области;

на Лиманском — восемь атак в районах Спорного и Веселого Донецкой области;

на Бахмутском — 13 атак в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области;

Украинский военный с оружием в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 36 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Марьинском — 12 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;

на Запорожском — три атаки в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

Напомним, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степовое вблизи Авдеевки.