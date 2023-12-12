Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 12 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 декабря.
DeepState
Бойцы ВСУ по состоянию на 12.12.2023 продолжают вести боевые действия на Бахмутском направлении. Продолжаются штурмовые действия врага в сторону Богдановки, также противник имел успех у Веселого и Хромового.
Также тяжелые боевые действия продолжаются на Авдеевском направлении, где оккупанты ведут плотную атаку. Оккупанты активизировались возле Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Продолжаются боевые действия на всех направлениям передовой, в частности враг не прекращает обстреливать прифронтовые населенные пункты. По состоянию на сегодня, 12 декабря, с помощью авиации оккупанты нанесли удары по таким направлениям фронта:
- Купянском — вблизи Двуричной, Синьковки, Ивановки и др.,
- Сватовском — возле Заречья, Белогоровки и др.,
- Авдеевском — Авдеевке, Первомайском и др.
- Марьинском — в районе Марьинки и др.,
- Бердянском — Угледар, Золотая Нива и др.,
- Запорожском — возле Работино, Малой Токмачки и т.д.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным российских источников, украинские силы по состоянию на вторник, 12 декабря, наступали вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и продвинулись.
Оккупанты продолжали наступление на Авдеевском направлении, где незначительно продвинулись к востоку от Степового.
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки:
- под Авдеевкой;
- восточнее Новобахмутовки;
- к югу от Северного и Тоненького;
- вблизи Первомайского и Невельского
Украинские силы по состоянию на 12.12.2023 продолжали проводить наземные операции вблизи Кринок на левом берегу Херсонской области. Как сообщают российские военкоры, ВСУ укрепили позиции в районе к югу от Крынок.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 12 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 11 декабря.
За день произошло 73 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:
- на Купянском — две атаки в районе Синьковки Харьковской области;
- на Лиманском — восемь атак в районах Спорного и Веселого Донецкой области;
- на Бахмутском — 13 атак в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области;
- на Авдеевском — 36 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области;
- на Марьинском — 12 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Запорожском — три атаки в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.
Напомним, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степовое вблизи Авдеевки.
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