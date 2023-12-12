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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

12 декабря 2023 06:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 12 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 декабря.

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DeepState

Бойцы ВСУ по состоянию на 12.12.2023 продолжают вести боевые действия на Бахмутском направлении. Продолжаются штурмовые действия врага в сторону Богдановки, также противник имел успех у Веселого и Хромового.

Также тяжелые боевые действия продолжаются на Авдеевском направлении, где оккупанты ведут плотную атаку. Оккупанты активизировались возле Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Продолжаются боевые действия на всех направлениям передовой, в частности враг не прекращает обстреливать прифронтовые населенные пункты. По состоянию на сегодня, 12 декабря, с помощью авиации оккупанты нанесли удары по таким направлениям фронта:

  • Купянском — вблизи Двуричной, Синьковки, Ивановки и др.,
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Сватовском — возле Заречья, Белогоровки и др.,
  • Авдеевском — Авдеевке, Первомайском и др.
  • Марьинском — в районе Марьинки и др.,
  • Бердянском — Угледар, Золотая Нива и др.,
  • Запорожском — возле Работино, Малой Токмачки и т.д.
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным российских источников, украинские силы по состоянию на вторник, 12 декабря, наступали вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и продвинулись.

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оккупанты продолжали наступление на Авдеевском направлении, где незначительно продвинулись к востоку от Степового.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки:

  • под Авдеевкой;
  • восточнее Новобахмутовки;
  • к югу от Северного и Тоненького;
  • вблизи Первомайского и Невельского
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские силы по состоянию на 12.12.2023 продолжали проводить наземные операции вблизи Кринок на левом берегу Херсонской области. Как сообщают российские военкоры, ВСУ укрепили позиции в районе к югу от Крынок.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 12 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 11 декабря.

За день произошло 73 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

  • на Купянском — две атаки в районе Синьковки Харьковской области;
  • на Лиманском — восемь атак в районах Спорного и Веселого Донецкой области;
  • на Бахмутском — 13 атак в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области;
Украинский военный с оружием в руках
Украинский военный с оружием в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 36 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области;
  • на Марьинском — 12 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском — три атаки в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

Напомним, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степовое вблизи Авдеевки.

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