Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 16.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 16 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 16 грудня.

Читайте також:

DeepState

ЗСУ ведуть активні бойові дії з ворогом на всіх напрямках фронту. Однак станом на 16.12.2023 російські окупанти мають незначні успіхи на Авдіївському напрямку.

"Ворог просувається південніше Новомихайлівки та західніше Авдіївської промислової зони", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 16 грудня немає актуального зведення по картах Liveuamap. Тому ми нагадаємо ключові події передової за 15 грудня.

Так, українські військові провели 82 бойових зіткнення з російськими окупантами поблизу:

Синьківки Харківської області,

на південь від Тернів Донецької області, Іванівського,

Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

на південь від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Північного, Первомайського та Невельського Донецької області,

Новомихайлівки Донецька область,

схід та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти станом на суботу, 16 грудня, вели наступальні дії під Куп’янськом і нещодавно незначно просунулись в північній Синьківці.

Також ворог має незначні успіхи поблизу Бахмута, адже він просунувся на північний захід від Кліщіївки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 16 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 15 грудня.

За добу сталось 82 бойові зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — вісім атак в районі Синьківки Харківської області;

на Лиманському — п'ять атак східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області;

на Бахмутському — 15 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Танкіст Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 17 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 — східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області;

на Мар’їнському — 12 атак в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському — дві атаки в районі Старомайорського Донецької області;

на Запорізькому — сім атак західніше Новопокровки та південніше Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що відомо, скільки техніки та транспорту окупантів уразили українські спецпризначенці СБУ лише за два дні. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи.