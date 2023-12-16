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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

16 декабря 2023 06:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 16.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 16 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 16 декабря.

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DeepState

ВСУ ведут активные боевые действия с врагом на всех направлениях фронта. Однако по состоянию на 16.12.2023 российские оккупанты имеют незначительные успехи на Авдеевском направлении.

"Враг продвигается южнее Новомихайловки и западнее Авдеевской промышленной зоны", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 16 декабря, нет актуального сведения по картам Liveuamap. Поэтому мы напомним ключевые события передовой за 15 декабря.

Так, украинские военные провели 82 боевых столкновения с российскими оккупантами возле:

  • Синьковки Харьковской области,
  • к югу от Тернов Донецкой области, Ивановского,
  • Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
  • к югу от Новобахмутовки, Авдеевки, к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • Новомихайловки Донецкая область,
  • восток и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на субботу, 16 декабря, вели наступательные действия под Купянском и недавно незначительно продвинулись в северной Синьковке.

Также враг имеет незначительные успехи вблизи Бахмута, ведь он продвинулся к северо-западу от Клещеевки.

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 16 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 15 декабря.

За сутки произошло 82 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

  • на Купянском — восемь атак в районе Синьковки Харьковской области;
  • на Лиманском — пять атак восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области;
  • на Бахмутском — 15 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
Военный Вооруженных Сил Украины на передовой
Танкист Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 17 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 — восточнее Степового, южнее Северного и Первомайского Донецкой области;
  • на Марьинском — 12 атак в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Шахтерском — две атаки в районе Старомайорского Донецкой области;
  • на Запорожском — семь атак западнее Новопокровки и южнее Роботино Запорожской области.

Напомним, что известно, сколько техники и транспорта оккупантов поразили украинские спецназовцы СБУ всего за два дня. Среди них — танки, РЭБ и артиллерийские системы.

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