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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

18 грудня 2023 07:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 18.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 18 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 18 грудня.

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DeepState

Українські військові продовжують відбивати території від російських загарбників.

Активні бої тривають на таких напрямках:

  • Біломосковському
  • Сватівському
  • Бахмутському
Карта бойових дій від Deepstate
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
  • Авдіївському
  • Бердянському
  • Запорізькому
  • Таврійському

"За останні 5 діб ворог проводив активні наступальні дії на більшості ділянок фронту. Тільки на середину грудня у них почалися проблеми з накопиченням особового складу, проте кількість основних та резервних військ залишається величезною. Для наступальних дій противник нарощує перевагу в живій силі", — йдеться в повідомленні.

Liveuamap

Українські військові провели 54 бойові зіткнення з російськими військами в районі:

  • Сіньківки та південніше Петропавлівки Харківської області,
  • Макіївки Луганської області та південніше Терного Донецької області,
  • Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області,
Карта бойових дій від Liveuamap
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Новобахмутівки, Степного, Авдіївки, Тоненького, Нехайського та Першого, Донецької області,
  • на захід від Вербового та Роботино Запорізької області.

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські загарбники продовжують наступ на українські території. 17 грудня вони вели наступальні операції:

  • в районі Бахмута,
  • в районі Авдіївки, 
Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW
  • у прикордонному районі Донецько-Запорізької області
  • на  заході Запоріжжя і просунулися на окремих ділянках.

"Родичі російських мобілізованих продовжують звертатися безпосередньо до високопоставлених російських військових і політичних діячів з проханням про демобілізацію та повернення своїх родичів з України", — вказано у повідомленні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 18 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 17 грудня.

Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення: 

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.
  • На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 
Військові ЗСУ на танку
Військові ЗСУ на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. 
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. 

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Ворог продовжує зазнавати масштабних втрат.

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