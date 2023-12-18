Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 18.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 18 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 декабря.

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DeepState

Украинские военные продолжают отбивать территории от российских захватчиков.

Активные бои продолжаются в следующих направлениях:

Беломосковском

Сватовском

Бахмутском

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевском

Бердянском

Запорожском

Таврическом

"За последние 5 суток враг проводил активные наступательные действия на большинстве участков фронта. Только к середине декабря у них начались проблемы с накоплением личного состава, однако количество основных и резервных войск остается огромным. Для наступательных действий противник наращивает преимущество в живой силе", — говорится в сообщении.

Liveuamap

Украинские военные провели 54 боевых столкновения с российскими войсками в районе:

Сеньковки и южнее Петропавловки Харьковской области,

Макеевки Луганской области и южнее Терного Донецкой области,

Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Нехайского и Первого, Донецкой области,

к западу от Вербового и Работино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские захватчики продолжают наступление на украинские территории. 17 декабря они вели наступательные операции:

в районе Бахмута,

в районе Авдеевки,

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

в приграничном районе Донецко-Запорожской области

на западе Запорожья и продвинулись на отдельных участках.

"Родственники российских мобилизованных продолжают обращаться непосредственно к высокопоставленным российским военным и политическим деятелям с просьбой о демобилизации и возвращении своих родственников из Украины", — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 18 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 17 декабря.

В течение суток произошло 54 боевых столкновения:

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. На Купянском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Военные ВСУ на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

направлении Силами обороны отражены 5 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику", — рассказали в Генштабе.

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Враг продолжает нести масштабные потери.