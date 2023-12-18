Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 18.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 18 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 декабря.
DeepState
Украинские военные продолжают отбивать территории от российских захватчиков.
Активные бои продолжаются в следующих направлениях:
- Беломосковском
- Сватовском
- Бахмутском
- Авдеевском
- Бердянском
- Запорожском
- Таврическом
"За последние 5 суток враг проводил активные наступательные действия на большинстве участков фронта. Только к середине декабря у них начались проблемы с накоплением личного состава, однако количество основных и резервных войск остается огромным. Для наступательных действий противник наращивает преимущество в живой силе", — говорится в сообщении.
Liveuamap
Украинские военные провели 54 боевых столкновения с российскими войсками в районе:
- Сеньковки и южнее Петропавловки Харьковской области,
- Макеевки Луганской области и южнее Терного Донецкой области,
- Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области,
- Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Нехайского и Первого, Донецкой области,
- к западу от Вербового и Работино Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские захватчики продолжают наступление на украинские территории. 17 декабря они вели наступательные операции:
- в районе Бахмута,
- в районе Авдеевки,
- в приграничном районе Донецко-Запорожской области
- на западе Запорожья и продвинулись на отдельных участках.
"Родственники российских мобилизованных продолжают обращаться непосредственно к высокопоставленным российским военным и политическим деятелям с просьбой о демобилизации и возвращении своих родственников из Украины", — говорится в сообщении.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 18 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 17 декабря.
В течение суток произошло 54 боевых столкновения:
- В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.
- На Купянском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
- На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области.
- На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.
"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику", — рассказали в Генштабе.
Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Враг продолжает нести масштабные потери.
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