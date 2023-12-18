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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

18 декабря 2023 07:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 18.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 18 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 декабря.

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DeepState

Украинские военные продолжают отбивать территории от российских захватчиков.

Активные бои продолжаются в следующих направлениях:

  • Беломосковском
  • Сватовском
  • Бахмутском
Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
  • Авдеевском
  • Бердянском
  • Запорожском
  • Таврическом

"За последние 5 суток враг проводил активные наступательные действия на большинстве участков фронта. Только к середине декабря у них начались проблемы с накоплением личного состава, однако количество основных и резервных войск остается огромным. Для наступательных действий противник наращивает преимущество в живой силе", говорится в сообщении.

Liveuamap

Украинские военные провели 54 боевых столкновения с российскими войсками в районе:

  • Сеньковки и южнее Петропавловки Харьковской области,
  • Макеевки Луганской области и южнее Терного Донецкой области,
  • Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области,
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Нехайского и Первого, Донецкой области,
  • к западу от Вербового и Работино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские захватчики продолжают наступление на украинские территории. 17 декабря они вели наступательные операции:

  • в районе Бахмута,
  • в районе Авдеевки,
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW
  • в приграничном районе Донецко-Запорожской области
  • на западе Запорожья и продвинулись на отдельных участках.

"Родственники российских мобилизованных продолжают обращаться непосредственно к высокопоставленным российским военным и политическим деятелям с просьбой о демобилизации и возвращении своих родственников из Украины", — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 18 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 17 декабря.

В течение суток произошло 54 боевых столкновения:

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.
  • На Купянском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
Военные ВСУ на танке
Военные ВСУ на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области.
  • На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику", — рассказали в Генштабе.

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Враг продолжает нести масштабные потери.

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