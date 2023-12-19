Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 19.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 19 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 19 грудня.

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DeepState

Станом на зараз немає актуальних даних. Ми одразу оновимо інформацію, а поки нагадаємо ситуацію станом на 18 грудня.

Активні бої тривають на таких напрямках:

Біломосковському

Сватівському

Бахмутському

Авдіївському

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бердянському

Запорізькому

Таврійському.

"За останні 5 діб ворог проводив активні наступальні дії на більшості ділянок фронту. Тільки на середину грудня у них почалися проблеми з накопиченням особового складу, проте кількість основних та резервних військ залишається величезною. Для наступальних дій противник нарощує перевагу в живій силі", — йдеться в повідомленні.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені раніше.

Liveuamap

Українські військові провели 54 бойові зіткнення з російськими військами в районі:

Сіньківки та південніше Петропавлівки Харківської області,

Макіївки Луганської області та південніше Терного Донецької області,

Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Новобахмутівки, Степного, Авдіївки, Тоненького, Нехайського та Першого, Донецької області,

на захід від Вербового та Роботино Запорізької області.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Українській військові продовжують відбивати ворога. Тим часом російські війська продовжили наступальні операції на лінії:

Куп'янськ-Святе-Кременна,

в районі Бахмута,

в районі Авдіївки,

на захід та південний захід від Донецька,

а також у західній частині Запорізької області та здійснили підтверджений наступ на південний захід від Донецька.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 грудня 2023 року

Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області Донецької області.

напрямку нашими воїнами відбито 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області Донецької області. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

Українські захисники на фронті. Фото: Третя штурмова бригада

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку наші оборонці відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

напрямку наші оборонці відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що наразі на Бахмутському напрямку перебуває 62 тисячі російських окупантів. За його словами, їхня кількість майже не змінюється.