Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 19.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 19 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 декабря.
DeepState
На сегодняшний день нет актуальных данных. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним ситуацию по состоянию на 18 декабря.
Активные бои продолжаются в следующих направлениях:
- Беломосковском
- Сватовском
- Бахмутском
- Авдеевском
- Бердянском
- Запорожском
- Таврическом.
"За последние 5 суток враг проводил активные наступательные действия на большинстве участков фронта. Только к середине декабря у них начались проблемы с накоплением личного состава, однако количество основных и резервных войск остается огромным. Для наступательных действий противник наращивает преимущество в живой силе", — говорится в сообщении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные ранее.
Liveuamap
Украинские военные провели 54 боевых столкновения с российскими войсками в районе:
- Сеньковки и южнее Петропавловки Харьковской области,
- Макеевки Луганской области и южнее Терного Донецкой области,
- Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области
- Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Нехайского и Первого, Донецкой области,
- к западу от Вербового и Работино Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Украинские военные продолжают отбивать врага. Тем временем российские войска продолжили наступательные операции на линии:
- Купянск-Свято-Кременная,
- в районе Бахмута,
- в районе Авдеевки,
- к западу и юго-западу от Донецка,
- а также в западной части Запорожской области и осуществили подтвержденное наступление юго-западнее Донецка.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 декабря 2023 года
За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах
- В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
- На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.
- На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.
- На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.
- На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.
- В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что в настоящее время на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских оккупантов. По его словам, их количество почти не меняется.
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