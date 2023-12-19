Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 19.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 19 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 декабря.

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DeepState

На сегодняшний день нет актуальных данных. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним ситуацию по состоянию на 18 декабря.

Активные бои продолжаются в следующих направлениях:

Беломосковском

Сватовском

Бахмутском

Авдеевском

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бердянском

Запорожском

Таврическом.

"За последние 5 суток враг проводил активные наступательные действия на большинстве участков фронта. Только к середине декабря у них начались проблемы с накоплением личного состава, однако количество основных и резервных войск остается огромным. Для наступательных действий противник наращивает преимущество в живой силе", — говорится в сообщении.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные ранее.

Liveuamap

Украинские военные провели 54 боевых столкновения с российскими войсками в районе:

Сеньковки и южнее Петропавловки Харьковской области,

Макеевки Луганской области и южнее Терного Донецкой области,

Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Нехайского и Первого, Донецкой области,

к западу от Вербового и Работино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Украинские военные продолжают отбивать врага. Тем временем российские войска продолжили наступательные операции на линии:

Купянск-Свято-Кременная,

в районе Бахмута,

в районе Авдеевки,

к западу и юго-западу от Донецка,

а также в западной части Запорожской области и осуществили подтвержденное наступление юго-западнее Донецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 декабря 2023 года

За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

направлении нашими воинами отражены 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.

Украинские защитники на фронте. Фото: Третья штурмовая бригада

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области. В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что в настоящее время на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских оккупантов. По его словам, их количество почти не меняется.