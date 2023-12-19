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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

19 декабря 2023 07:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 19.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 19 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 декабря.

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DeepState

На сегодняшний день нет актуальных данных. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним ситуацию по состоянию на 18 декабря.

Активные бои продолжаются в следующих направлениях:

  • Беломосковском
  • Сватовском
  • Бахмутском
  • Авдеевском
Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
  • Бердянском
  • Запорожском
  • Таврическом.

"За последние 5 суток враг проводил активные наступательные действия на большинстве участков фронта. Только к середине декабря у них начались проблемы с накоплением личного состава, однако количество основных и резервных войск остается огромным. Для наступательных действий противник наращивает преимущество в живой силе", — говорится в сообщении.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные ранее.

Liveuamap

Украинские военные провели 54 боевых столкновения с российскими войсками в районе:

  • Сеньковки и южнее Петропавловки Харьковской области,
  • Макеевки Луганской области и южнее Терного Донецкой области,
  • Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Нехайского и Первого, Донецкой области,
  • к западу от Вербового и Работино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Украинские военные продолжают отбивать врага. Тем временем российские войска продолжили наступательные операции на линии:

  • Купянск-Свято-Кременная,
  • в районе Бахмута,
  • в районе Авдеевки,
  • к западу и юго-западу от Донецка,

  • а также в западной части Запорожской области и осуществили подтвержденное наступление юго-западнее Донецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 декабря 2023 года

За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах

  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.
  • На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.
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Украинские защитники на фронте. Фото: Третья штурмовая бригада
  • На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
  • На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.
  • В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что в настоящее время на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских оккупантов. По его словам, их количество почти не меняется.

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