Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 20.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 20 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 20 грудня.

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DeepState

Станом на 20.12.2023 на всіх напрямках передової тривають активні бойові дії. Наразі ворог проводить наступ південно-східніше Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на середу, 20 грудня, провели 69 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки Харківської області,

Серебрянського лісництва Луганської області та на південь до Тернів Донецької області,

Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області,

на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти станом на сьогодні, 20 грудня, незначно просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута. Також є незначні успіхи ворога на Авдіївському напрямку, Запорізькому та Куп'янському.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 20 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 19 грудня.

Упродовж дня сталось 69 бойових зіткнень. За добу ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — в районі Синьківки Харківської області,;

на Лиманському — чотири атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області;

на Бахмутському — 10 атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Українські бійці на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 22 атаки східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще сім атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області;

на Мар’їнському — 11 атак в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області;

на Запорізькому — дев'ять атак західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив вісім спроб штурмових дій, отримав гідну відсіч, із втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Продовжують заходи із розширення плацдарму", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, що східна частина Херсонської області, розташована на лівому березі, продовжує бути ареною для наземних військових дій ЗСУ. Збройні сили України прагнуть пробитися до лісопосадок біля населеного пункту Кринки.