Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 20.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 20 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 декабря.

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DeepState

По состоянию на 20.12.2023 по всем направлениям передовой продолжаются активные боевые действия. Сейчас враг проводит наступление юго-восточнее Новомихайловки на Марьинском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на среду, 20 декабря, провели 69 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки Харьковской области,

Серебрянского лесничества Луганской области и на юг до Тернов Донецкой области,

Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области,

к западу от Новопокровки и Роботино Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на сегодня, 20 декабря, незначительно продвинулись к северо-западу от Белогоровки Донецкой области, в 15 км к северо-востоку от Бахмута. Также есть незначительные успехи врага на Авдеевском, Запорожском и Купянском направлениях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 20 декабря 2023 года, еще не был опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 19 декабря.

За день произошло 69 боевых столкновений. За сутки ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях фронта:

на Купянском — в районе Синьковки Харьковской области;

на Лиманском — четыре атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области;

на Бахмутском — 10 атак возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

Украинские бойцы на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 22 атаки восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще семь атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Марьинском — 11 атак в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;

на Запорожском — девять атак западнее Новопокровки и Роботино Запорожской области.

"Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил восемь попыток штурмовых действий, получил достойный отпор, с потерями отступил. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневого поражения противнику", — добавили в Генштабе.

Напомним, что восточная часть Херсонской области, расположенная на левом берегу, продолжает быть ареной для наземных военных действий ВСУ. Вооруженные силы Украины стремятся пробиться в лесопосадки возле населенного пункта Крынки.