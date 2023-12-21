Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 21.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 21 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 21 грудня.

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DeepState

Станом на 21.12.2023 ЗСУ відбили атаки ворога на Сватівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Йдуть бої біля Хромового та східніше Іванівського Донецького області, а також північніше Степового.

"Важка ситуація в Новомихайлівці, яка може перетворитися у критичну", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на четвер, 21 грудня, провели 89 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки, на південь до Петропавлівки та Іванівки Харківської області,

біля Білогорівки Луганської області, на південь до Тернів та Спірного Донецької області, Серебрянського лісництва Луганської області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

на південь до Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області,

Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на захід від Вербового та на південь до Роботиного Запорізької області.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 21 грудня, бої тривають на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута. Також окупанти мають незначний успіх на північ від міста.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Також тривають бої біля Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки та Побєди. За російськими джерелами, ЗСУ атакували на захід і південний захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 21 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 20 грудня.

За добу сталось 89 бойових зіткнень, ЗСУ відбили всі атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — 16 атак в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області;

на Лиманському — 12 атаки поблизу Білогорівки Луганської області, а також східніше Тернів та Спірного Донецької області;

Український захисник у танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Бахмутському — шість атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

на Авдіївському — 13 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 18 — в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області;

на Мар’їнському — дев'ять атак в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;

на Запорізькому — чотири атаки західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що завадило успішній контрнаступальній операції Збройних сил України на фронті у 2023 році.