Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 21 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 декабря.
DeepState
По состоянию на 21.12.2023 ВСУ отразили атаки врага на Сватовском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Идут бои у Хромового и восточнее Ивановского Донецкой области, а также севернее Степового.
"Трудная ситуация в Новомихайловке, которая может превратиться в критическую", — говорится в сообщении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на четверг, 21 декабря, провели 89 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки, на юг до Петропавловки и Ивановки Харьковской области,
- возле Белогоровки Луганской области, на юг до Тернов и Спорного Донецкой области, Серебрянского лесничества Луганской области,
- вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- на юг до Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
- Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области,
- к западу от Вербового и к югу до Роботино Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 21 декабря, бои продолжаются на северо-западном и юго-западном флангах Бахмута. Также оккупанты имеют незначительный успех к северу от города.
Также продолжаются бои у Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и Победы. По российским источникам, ВСУ атаковали к западу и юго-западу от Донецка вблизи Марьинки и Новомихайловки.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 21 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 20 декабря.
За сутки произошло 89 боевых столкновений, ВСУ отразили все атаки врага на следующих направлениях:
- на Купянском — 16 атак в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области;
- на Лиманском — 12 атаки вблизи Белогоровки Луганской области, а также восточнее Тернов и Спорного Донецкой области;
- на Бахмутском — шесть атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском — 13 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 — в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области;
- на Марьинском — девять атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;
- на Запорожском — четыре атаки западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году.
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