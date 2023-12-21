Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 21 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 декабря.

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DeepState

По состоянию на 21.12.2023 ВСУ отразили атаки врага на Сватовском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Идут бои у Хромового и восточнее Ивановского Донецкой области, а также севернее Степового.

"Трудная ситуация в Новомихайловке, которая может превратиться в критическую", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на четверг, 21 декабря, провели 89 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки, на юг до Петропавловки и Ивановки Харьковской области,

возле Белогоровки Луганской области, на юг до Тернов и Спорного Донецкой области, Серебрянского лесничества Луганской области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

на юг до Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,

Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

к западу от Вербового и к югу до Роботино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 21 декабря, бои продолжаются на северо-западном и юго-западном флангах Бахмута. Также оккупанты имеют незначительный успех к северу от города.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Также продолжаются бои у Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и Победы. По российским источникам, ВСУ атаковали к западу и юго-западу от Донецка вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 21 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 20 декабря.

За сутки произошло 89 боевых столкновений, ВСУ отразили все атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском — 16 атак в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области;

на Лиманском — 12 атаки вблизи Белогоровки Луганской области, а также восточнее Тернов и Спорного Донецкой области;

Украинский защитник в танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Бахмутском — шесть атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском — 13 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 — в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Марьинском — девять атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;

на Запорожском — четыре атаки западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году.