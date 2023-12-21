Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

21 декабря 2023 06:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 21 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 декабря.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 21.12.2023 ВСУ отразили атаки врага на Сватовском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Идут бои у Хромового и восточнее Ивановского Донецкой области, а также севернее Степового.

"Трудная ситуация в Новомихайловке, которая может превратиться в критическую", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на четверг, 21 декабря, провели 89 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

  • Синьковки, на юг до Петропавловки и Ивановки Харьковской области,
  • возле Белогоровки Луганской области, на юг до Тернов и Спорного Донецкой области, Серебрянского лесничества Луганской области,
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
  • на юг до Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области,
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • к западу от Вербового и к югу до Роботино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 21 декабря, бои продолжаются на северо-западном и юго-западном флангах Бахмута. Также оккупанты имеют незначительный успех к северу от города.

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Также продолжаются бои у Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и Победы. По российским источникам, ВСУ атаковали к западу и юго-западу от Донецка вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 21 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 20 декабря.

За сутки произошло 89 боевых столкновений, ВСУ отразили все атаки врага на следующих направлениях:

  • на Купянском — 16 атак в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области;
  • на Лиманском — 12 атаки вблизи Белогоровки Луганской области, а также восточнее Тернов и Спорного Донецкой области;
Украинский защитник в танке
Украинский защитник в танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Бахмутском — шесть атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
  • на Авдеевском — 13 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 — в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области;
  • на Марьинском — девять атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском — четыре атаки западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме