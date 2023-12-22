Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 22.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 22 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 грудня.

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DeepState

Станом на 22.12.2023 на всіх напрямках передової тривають активні бойові дії. Наразі ворог проводить наступ південно-східніше Новомихайлівки, Новокалинового, Кліщіївки та Богданівки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 86 бойових зіткнень з російськими військами:

на лівобережжі Херсонської області

Сінківці Харківської області

Стельмахівці Луганської області

Тернах Донецької області

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Богданівці, Кліщеївці та Андріївці Донецької області

на південь від Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського. Донецької області.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська підтвердили наступ у районі Кремінної, Бахмута та Авдіївки та продовжили позиційні зустрічні бої по всій лінії фронту.

"Російська влада використовує Росгвардію для виконання правоохоронних функцій та посилення окупаційного контролю на окупованій Україні", — мовиться у повідомленні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 22 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 21 грудня.

Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Ворог завдав 41 авіаційний удар та здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Боєць 80-ї десантно штурмової-бригади. Фото: Генштаб

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 11 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", — повідомили у Генштабі.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Нагадаємо, розпочалася 666 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли та невдалі штурми, а бійці ЗСУ ефектно знищують ворога та його техніку.