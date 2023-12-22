Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 22.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 22 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 декабря.

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DeepState

По состоянию на 22.12.2023 по всем направлениям передовой продолжаются активные боевые действия. Враг проводит наступление юго-восточнее Новомихайловки, Новокалинового, Клещиевки и Богдановки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 86 боевых столкновений с российскими войсками:

на левобережье Херсонской области

в Синьковке Харьковской области

Стельмаховке Луганской области

Тернах Донецкой области

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Богдановке, Клещиевке и Андреевке Донецкой области

к югу от Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского Донецкая область.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска подтвердили наступление в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки и продолжили встречные позиционные бои по всей линии фронта.

"Российские власти используют Росгвардию для выполнения правоохранительных функций и усиления оккупационного контроля на оккупированной Украине", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 22 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 21 декабря.

В течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг нанес 41 авиационный удар и совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Боец 80-й десантной штурмовой-бригады. Фото: Генштаб

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 11 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневого поражения.

В то же время, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Напомним, начались 667 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы и неудачные штурмы, а бойцы ВСУ эффектно уничтожают врага и его технику.