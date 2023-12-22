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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

22 декабря 2023 07:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 22.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 22 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 декабря.

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DeepState

По состоянию на 22.12.2023 по всем направлениям передовой продолжаются активные боевые действия. Враг проводит наступление юго-восточнее Новомихайловки, Новокалинового, Клещиевки и Богдановки.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 86 боевых столкновений с российскими войсками:

  • на левобережье Херсонской области
  • в Синьковке Харьковской области
  • Стельмаховке Луганской области
  • Тернах Донецкой области
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Богдановке, Клещиевке и Андреевке Донецкой области
  • к югу от Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского Донецкая область.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска подтвердили наступление в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки и продолжили встречные позиционные бои по всей линии фронта.

"Российские власти используют Росгвардию для выполнения правоохранительных функций и усиления оккупационного контроля на оккупированной Украине", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 22 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 21 декабря.

В течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг нанес 41 авиационный удар и совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Боец 80-й десантной штурмовой-бригады. Фото: Генштаб

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 11 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневого поражения.

В то же время, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Напомним, начались 667 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы и неудачные штурмы, а бойцы ВСУ эффектно уничтожают врага и его технику.

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