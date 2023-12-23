Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 23.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 23 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 23 грудня.

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DeepState

Станом на 23.12.2023 на всіх напрямках передової тривають активні бойові дії. Наразі ворог проводить наступ південно-західніше Мар'їнки, східніше Тернів та в Богданівці і її околицях.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 60 бойових зіткнень з російськими військами:

на лівому березі Дніпра Херсонської області,

Сіньківці Харківської області, Богданівці,

ванівському, Кліщіївці та Андріївці Донецької області,

Мар'їнці та Перемозі Донецької області,

на захід від Старомайорської Донецької області,

на захід у Вербово та Роботино.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Станом на 23 вересня російські війська здійснили наступ на північний схід та південний захід від Бахмута та на південний захід від Авдіївки та продовжили позиційні бої на всій лінії зіткнення.

"Представник української розвідки повідомив, що російські сили активізують зусилля щодо формування сил, щоб йти в ногу з темпами російських втрат в Україні, щоб вони могли підтримувати наступні наступальні операції на фронті", — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 23 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 22 грудня.

Протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 33 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 17 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Артилерія ЗСУ веде вогонь. Фото: Генштаб

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Херсоньскому напрямку ворог не відмовився від наміру вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

Нагадаємо, ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни та використовує тактику терору. Загарбники здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.