Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 23.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 23 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 23 декабря.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 23.12.2023 по всем направлениям передовой продолжаются активные боевые действия. Враг проводит наступление юго-западнее Марьинки, восточнее Тернов и в Богдановке и ее окрестностях.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 60 боевых столкновений с российскими войсками:

на левом берегу Днепра Херсонской области,

Синковцы Харьковской области, Богдановцы,

вановском, Клещиевке и Андреевке Донецкой области,

Марьинцы и Победы Донецкой области,

к западу от Старомайорской Донецкой области,

к западу в Вербово и Роботино.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

По состоянию на 23 сентября российские войска совершили наступление на северо-восток и юго-запад от Бахмута и юго-западнее Авдеевки и продолжили позиционные бои на всей линии столкновения.

"Представитель украинской разведки сообщил, что российские силы активизируют усилия по формированию сил, чтобы идти в ногу с темпами российских потерь в Украине, чтобы они могли поддерживать следующие наступательные операции на фронте", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 23 декабря 2023 года, еще не был опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 22 декабря.

В течение суток произошло 60 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 33 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 17 атак кафиров восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Артиллерия ВСУ ведет огонь. Фото: Генштаб

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Херсонском направлении враг не отказался от намерения выбить украинские подразделения с левобережья Днепра, совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Напомним, враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора. Захватчики совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов.