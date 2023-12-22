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Ворог здійснює штурмові дії під Авдіївкою, проте зазнає невдач — вечірнє зведення Генштабу

22 грудня 2023 21:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворог здійснює штурмові дії під Авдіївкою, проте зазнає невдач — вечірнє зведення Генштабу
Українські воїни на смузі перешкод. Фото ілюстративне: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Наближається до завершення 667 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни та використовує тактику терору. Загарбники здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Обстріли окупантів

Протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 33 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських обстрілів є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ
Артилерія ЗСУ веде вогонь. Фото: Генштаб

Удари Сил оборони по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 винищувача-бомбардувальника Су-34.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 2 пункти управління противника.

ЗСУ
Українські воїни вирушають на завдання. Фото: Генштаб

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 17 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Херсоньскому напрямку ворог не відмовився від наміру вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

генштаб
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот 
Генштаб
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот 

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що, за оцінками Білого дому, російські окупанти зможуть легше проводити наступальні дії цієї зими, коли погодні умови стануть більш сприятливими для ведення механізованої маневровної війни. Йдеться про січень та лютий 2024 року.

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