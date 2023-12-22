Враг совершает штурмовые действия под Авдеевкой, однако терпит неудачи — вечерняя сводка Генштаба

Украинские воины на полосе препятствий. Фото иллюстративное: Генштаб

Приближается к завершению шестьсот шестьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины . Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора. Захватчики совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы окупантов

В течение суток произошло 60 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 33 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских обстрелов ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Артиллерия ВСУ ведет огонь. Фото: Генштаб

Удары Сил обороны по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 2 пункта управления противника.

Украинские воины отправляются на задачу. Фото: Генштаб

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 17 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Херсонском направлении враг не отказался от намерения выбить украинские подразделения с левобережья Днепра, совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что, по оценкам Белого дома, российские оккупанты смогут легче проводить наступательные действия этой зимой, когда погодные условия станут более благоприятными для ведения механизированной маневровной войны. Речь идет о январе и феврале 2024 года.