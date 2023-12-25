Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 25.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 25 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 25 грудня.

Читайте також:

DeepState

Російські загарбники станом на 25.12.2023 проводять активну наступальну операцію, з метою захопити Часів Яр на Бахмутському напрямку. Так, ворог незначно просунувся в Богданівці. Також росіяни тиснуть на Білогорівку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

"Біля Хромового проведено уточнення — там наші позиції все ж таки тримаються. Паралельно ворог посилює тиск на Іванівське по трасі та з дачних поселень", — йдеться у зведенні.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на неділю, 25 грудня, провели 48 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області,

Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

на південь до Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області,

поблизу Роботиного і на південь до Гуляйполя Запорізької області,

на східному березі Дніпра в Херсонській області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за джерелами російського військкора, станом на сьогодні, 25 грудня, ЗСУ досягли успіхів поблизу Бахмута — просунулися на південний захід від Верхньокам’янського, біля Хромового та Кліщіївки.

На противагу цьому окупанти мають незначні успіхи на схід від Тернів на Куп'янському напрямку, а також на схід від Степового — на Авдіївському.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 25 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 24 грудня.

За добу сталось 48 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — 15 атак в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області;

на Бахмутському — три атаки біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 10 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 — в районах Первомайського та Невельського Донецької області;

на Мар’їнському — три атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

на Запорізькому — три атаки біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", — додали в Генштабі.

Військові Збройних сил України на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що росіяни пильно стежать за підготовкою Збройних сил України до можливого контрнаступу-2024. Зокрема, і через це вони активізувалися на східних напрямках.