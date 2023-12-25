Що робитимуть росіяни, аби зірвати контрнаступ ЗСУ в 2024 році
Росіяни пильно стежать за підготовкою Збройних сил України до можливого контрнаступу-2024. Зокрема, і через це вони активізувалися на східних напрямках.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Росіяни уже протидіють майбутньому контрнаступу
Російські війська, імовірно, передчуваючи можливість контрнаступу Збройних сил України 2024 року, уже активізувалися на кількох ділянках фронту.
"Фактично росіяни уже з листопада почали наступ на Донбасі, зокрема, і для того, аби відтягнути сили ЗСУ від підготовки до контрнаступу на 2024 рік", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.
Що буде на фронті узимку
"Завдання окупантів на зимовий період — взяття під контроль усієї території Донецької області", — упевнений експерт.
Саме через це вони і активізувалися на авдіївському, мар’їнському та вугледарському напрямках.
Нагадаємо, за інформацією німецького видання Die Welt, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.
За інформацією видання, чимало військової техніки, яку надали іноземні партнери, залишається в запасах, оскільки вона не була використана на фронті. Крім того, танки Leopard 1 ще навіть не прибули в державу. Наразі з обіцяних Німеччиною 200 танків Україна отримала лише 30.
Залужний, коментуючи цю публікацію, заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про імовірний контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.
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