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Що робитимуть росіяни, аби зірвати контрнаступ ЗСУ в 2024 році

25 грудня 2023 05:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що робитимуть росіяни, аби зірвати контрнаступ ЗСУ в 2024 році
Російські війська від Вугледаром. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни пильно стежать за підготовкою Збройних сил України до можливого контрнаступу-2024. Зокрема, і через це вони активізувалися на східних напрямках.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Російські війська, імовірно, передчуваючи можливість контрнаступу Збройних сил України 2024 року, уже активізувалися на кількох ділянках фронту.

"Фактично росіяни уже з листопада почали наступ на Донбасі, зокрема, і для того, аби відтягнути сили ЗСУ від підготовки до контрнаступу на 2024 рік", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

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"Завдання окупантів на зимовий період — взяття під контроль усієї території Донецької області", — упевнений експерт.

Саме через це вони і активізувалися на авдіївському, мар’їнському та вугледарському напрямках.

Нагадаємо, за інформацією німецького видання Die Welt, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.

За інформацією видання, чимало військової техніки, яку надали іноземні партнери, залишається в запасах, оскільки вона не була використана на фронті. Крім того, танки Leopard 1 ще навіть не прибули в державу. Наразі з обіцяних Німеччиною 200 танків Україна отримала лише 30.

Залужний, коментуючи цю публікацію, заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про імовірний контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.

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