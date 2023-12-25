Что будут делать россияне, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ в 2024 году

Российские войска от Угледара. Фото: росСМИ

Россияне внимательно следят за подготовкой Вооруженных сил Украины к возможному контрнаступлению-2024. В частности, и поэтому они активизировались на восточных направлениях.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Российские войска, предположительно, предчувствуя возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2024 году, уже активизировались на нескольких участках фронта.

"Фактически россияне уже с ноября начали наступление на Донбассе, в частности, и для того, чтобы оттянуть силы ВСУ от подготовки к контрнаступлению на 2024 год", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

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"Задача кафиров на зимний период — взятие под контроль всей территории Донецкой области", — уверен эксперт.

Именно поэтому они и активизировались на авдеевском, марьинском и угледарском направлениях.

Напомним, по информации немецкого издания Die Welt, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже приступили к накоплению ресурсов для новых военных в следующем году.

По информации издания, немало военной техники, предоставленной иностранными партнерами, остается в запасах, поскольку она не была использована на фронте. Кроме того, танки Leopard 1 еще даже не прибыли в страну. Из обещанных Германией 200 танков Украина получила только 30.

Залужный, комментируя эту публикацию, заявил, что он не имеет права обсуждать военные стратегии, включая слухи о предстоящем контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, это превратится в шоу.